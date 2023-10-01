Киев, 1 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Руководители НАТО или западных стран не предлагали властям Украины отказаться от части территорий, которые в Киеве считают своими, в обмен на вступление страны в военный блок, заявил 1 октября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебейнос.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Никаких официальных предложений со стороны НАТО или других наших западных партнёров по поводу отказа Украины от территорий в обмен на другие шаги не было», — цитирует Перебейноса «Страна. ua».

Подобные предложения звучали только «неофициально», их делали эксперты и журналисты, отметил заместитель министра.

Также, отвечая на вопрос о возможном приглашении Украины в НАТО на саммите военного блока в 2024 году, Перебейнос сказал, что это будет зависеть от ситуации на поле боя и чем больше территорий Киеву удастся захватить, тем выше будут шансы.

На саммите НАТО в 2023 году Украина, вопреки требованиям руководителей киевского режима, не получила ни приглашения в НАТО, ни сообщения о сроках, в которые такое предложение может быть предоставлено. При этом руководители военного блока пообещали продолжать поддержку Украины столько, сколько это понадобится.

Ранее предложения о возможном отказе Киева от части ранее контролируемых им территорий высказывали некоторые эксперты, включая бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, а также главу канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена. По мнению этих экспертов, официальный отказ Киева от своих бывших территорий позволит завершить военный конфликт и тогда станет возможным вступление Украины в НАТО.

Заявления Йенссена вызвали резкую критику со стороны киевских политиков. Позднее глава канцелярии генсека НАТО извинился за свои высказывания.

Киеву придётся соглашаться на отказ от территорий, поскольку условия переговоров будет диктовать Россия, которая не откажется от регионов, уже вернувшихся в её состав, отмечал в сентябре 2023 года бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Власти Украины ранее официально запретили проведение любых переговоров с действующими властями России, одновременно заявляя, что переговоры могут начаться при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями).

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В противном случае СВО будет продолжаться до полного выполнения всех задач, отмечали руководители российских ведомств.