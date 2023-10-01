Гронинген, Нидерланды, 1 октября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в нидерландском Гронингене остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации, сообщила 1 октября Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

ТАСС/ EPA/CORNE SPARIDAENS

Уточняется, что газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе.

Однако, как сообщалось ранее, газовые скважины могут открыть в 2024 году на случай очень холодной зимы.

Как передавало ИА Регнум, о том, что правительство Нидерландов планирует прекратить добычу газа на месторождении в Гронингене, стало известно ещё в январе. По словам статс-секретаря в области климата Ханса Вейлбрифа, королевство решило закрыть сейсмоопасное газовое месторождение в текущем году, однако при необходимости оно продолжит работу до октября 2024 года.

Вейлбриф обещал при этом, что Нидерланды не будут испытывать дефицита газа после закрытия месторождения благодаря сделкам об импорте голубого топлива из США, Норвегии и Катара. Он также добавил, что власти страны планируют разработать меры для привлечения компаний к разработке новых газовых месторождений.

Новость о закрытии месторождения в Гронингене привела ранее к росту цены на природный газ. Цены на газ в Европе летом резко выросли и составляли более 500 долларов за тысячу кубометров.