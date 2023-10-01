Братислава, 1 октября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья партия Smer победила на парламентских выборах, выступил за урегулирование украинского конфликта путём переговоров. Об этом он заявил 1 октября на пресс-конференции в Братиславе.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Роберт Фицо

Лидер оппозиционной социал-демократической партии назвал огромной трагедией для всех происходящее на Украине. Он заявил, что если партия Smer будет формировать правительство, то приложит все усилия для запуска переговорного процесса, в том числе на площадке ЕС.

«Дальнейшие убийства никому не принесут никакой пользы. Лучше десять лет договариваться о мире, чем десять лет позволять убивать людей», — приводит слова Фицо словацкий портал Refresher news.

Политик добавил, что его мнение относительно снабжения киевского оружия осталось прежним. Его партия выступает за предоставление Украине только гуманитарной помощи.

Фицо также заявил, что Евросоюз перестал быть мирным объединением и ему это не нравится.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в Словакии прошли внеочередные выборы в парламент — Национальный совет. С результатом в 23% голосов победила пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»). Её лидер Фицо трижды был премьер-министром. Он известен критикой вооружения Украины и антироссийских санкций. Партия Фицо получает 42 места в парламенте при 76, необходимых для формирования правительства.