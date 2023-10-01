Екатеринбург, 1 октября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мужчина попытался поджечь кафе вместе с сотрудниками и посетителями. Об этом 1 октября сообщило KP.RU.

РИА Новости/Андрей Стенин

По его данным, рано утром 30 сентября мужчина захотел устроить поджог при помощи коктейля Молотова, сотрудники кафе быстро потушили огонь и вызвали полицию.

Отмечается, что подозреваемый пришёл в кафе «Дамаск» на улице Малышева вместе с друзьями.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, слова которого приводит издание, пояснил, что подозреваемый хотел отомстить работникам кафе за то, что его пьяного не пустили на вечеринку, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности десять раз, в том числе за грабежи и кражи.

Уточняется, что сейчас фигурант находится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу.

По данным издания, подозреваемый бросил один коктейль к входной двери кафе, второй — на крышу пристроенного к кафе киоска.

Отмечается, что 2 октября суд изберёт фигуранту меру пресечения.

Как передавало ИА Регнум, ранее пенсионерка в Городце в Нижегородской области 1 июля бросила коктейль Молотова у входа в отделение банка. Женщина пыталась поджечь банк, поддавшись на убеждения мошенников, которые связались с ней по телефону. Возгорания не произошло, бутылка упала на коврик возле входа в банк. По предварительным данным, мошенники, которые убедили пенсионерку бросить в здание коктейль Молотова, представились сотрудниками ФСБ.