Анкара, 1 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Турция ничего не ожидает от ЕС в вопросе возможности вступления страны в Евросоюз, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

NECATI SAVAS/EPA/ТАСС Президент Турции Реджеп Эрдоган

По его словам, Европейский союз заставляет Анкару ждать ответа по данному вопросу уже около 60 лет.

«Если они откажутся от своего несправедливого отношения [к Турции], особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо», — сказал он на открытии новой сессии парламента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после публикации отчёта Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в стране заявил, что Анкара «может пойти разными путями с Евросоюзом».

По его словам, ЕС стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если Евросоюз сделает соответствующие шаги, Анкара проведёт свою оценку этих событий, и после этого может пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо».