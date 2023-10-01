Берлин, 1 октября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Российская армия смогла успешно адаптироваться к ситуации на фронте и нарастить производство оружия, заявил 1 октября полковник Йорг Тольке на YouTube-канале бундесвера.

Александр Река/ТАСС

«Они просто смогли производить больше в своей собственной стране», — сказал он, добавив, что Россия на данный момент обладает всем необходимым оружием для продолжения спецоперации.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние введённых Западом санкций и сейчас производит больше ракет, чем до специальной военной операции.

Газета подчеркнула также, что Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По словам высокопоставленного эстонского чиновника, производство боеприпасов в РФ в семь раз превышает аналогичное на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчёркивал, что Россия обеспечивает себя сама всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности вооружённых сил. Он отмечал, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, заявлял, что российское вооружение в ходе спецоперации показывает свою надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о западной технике. Российский ВПК не только быстро адаптировался к работе в условиях санкций, но и по ряду направлений кратно нарастил объёмы выпуска продукции, добавил Шойгу.