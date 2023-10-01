Самара, 1 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Крылья Советов» (Самара) и «Спартак» (Москва) сообщили стартовые составы команд на матч 10-го тура Российской премьер-лиги.

Александр Вильф/РИА Новости Игроки ФК «Спартак» Квинси Промес и Александр Соболев

В составе «Крыльев Советов» с первых минут сыграют Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Рассказов, Гарре, Салтыков и Рахманович.

Московский «Спартак» выйдет на поле в следующем составе: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Соболев, Промес.

Игра состоится на «Самара Арене». Начало матча — в 16:30 мск.

Накануне этой игры «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице чемпионата второе место (18 очков после 9 встреч). В случае победы самарская команда сократит отставание от лидера — «Краснодара» до трёх очков. «Спартак» с 16 очками после девяти игр располагается на 5-й позиции.

Как сообщалось ранее, в других матчах 10-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на своём поле обыграл «Сочи» (2:0), ЦСКА в Москве переиграл калининградскую «Балтику» (1:0), «Краснодар» одержал победу на выезде над казанским «Рубином» (2:0), «Оренбург» на своём поле обыграл петербургский «Зенит» (3:1), «Локомотив» в Москве выиграл у «Пари Нижний Новгород» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» 2:2.

После этой игры президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал действия судейской бригады, предложив, в частности, «утопить» судей. По некоторым данным, за такие высказывания он может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев.