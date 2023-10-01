Москва, 1 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Виталий Коняев скончался в возрасте 86 лет. Сообщение об этом опубликовано 1 октября на сайте Малого театра.

РИА Новости/ Георгий Тер-Ованесов Актёр Виталий Коняев

Виталий Коняев ушёл из жизни 30 сентября. Время и место прощания пока не определены. В Малом театре, где артист служил с 1958 года, выразили соболезнования его родным и близким.

«Виталий Анатольевич был чрезвычайно убедителен в ролях психологически тонких и сложных по мысли, виртуозен в гротеске. Таких актёров единицы, и именно на них держится русский психологический театр», — говорится в некрологе.

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. По окончании Высшего театрального училища имени Щепкина поступил в Малый театр. На этой сцене он сыграл более 100 ролей.

Самая известная из работ Коняева в кино — роль командира артиллерийской батареи Сергея Вохминцева в драме «Тишина». Артист также снимался в фильмах и сериалах «Чистое небо», «Город под липами», «Щит и меч», «Слушать в отсеках», «Убить дракона», «Звёзды и солдаты», «Вариант «Омега», «День за днём» и других.