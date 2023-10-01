Москва, 1 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В будущем российские власти планируют ввести полный запрет на экспорт топлива из России для всех, кто не является его производителем, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», показанном 1 октября на телеканале «Россия 1».

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Рассматриваются запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть так называемые спекулянты, перекупщики», — уточнил он.

Новак отметил, что сегодня выгодно покупать и перепродавать топливо на бирже, зарабатывая на этом и не поставляя товар на внутренний рынок.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

27 сентября президент России Владимир Путин сказал, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, применяемые при регулировании экспорта удобрений. По словам российского лидера, большой разницы в этом нет, нужно только своевременно принимать такие решения.

28 сентября Новак заявил, что правительство готово пойти на жёсткие меры, если цена топлива на автозаправочных станциях не снизится.