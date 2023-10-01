Москва, 1 октября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Визит делегации Венесуэлы во главе с вице-президентом Дельси Родригес в Россию ожидается на следующей неделе, будут обсуждаться вопросы туризма и энергетики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник на полях парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

«Ожидается визит смешанной правительственной комиссии в ближайшее время, на следующей неделе, с очень высокой вероятностью», — приводит агентство слова собеседника.

По его данным, делегацию должна возглавлять вице-президент Венесуэлы, в составе делегации также приедут несколько министров, при этом прибудут обязательно министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто и министр нефтяной промышленности Педро Рафаэль Тельечеа.

По результатам визита ожидается подписание соглашений, вероятно, в повестке будут вопросы, связанные с нефтью и энергетикой, развитием туризма и науки, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН договорились об укреплении торговых связей двух стран. Министры отметили динамическое развитие двусторонних отношений, условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей.

Лавров также поддержал усилия венесуэльских властей по обеспечению «стабильности внутриполитической ситуации» и отметил вклад Венесуэлы в содействие сближению между ЕАЭС и Латинской Америкой.

Ранее глава МИД Венесуэлы заявил, что американский доллар сегодня стал инструментом принуждения против других стран и единственным вариантом для ведения торговых сделок в мире, но очень скоро ему найдут альтернативу. По мнению венесуэльского дипломата, уже очень скоро гегемония доллара начнёт сдавать позиции и ему найдутся альтернативы. Хиль Пинто указал, что уже сейчас начала формироваться корзина валют для мировой торговли и это очень позитивный момент, так как положительно скажется на стабильности многих стран мира.