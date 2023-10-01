Пекин, 1 октября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Китай после начала спецоперации России не осуществлял поставки дронов на Украину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации агентства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили Украине ни одного дрона, с января по август 2023 года из Китая на Украину было доставлено всего пять беспилотников.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, перед началом спецоперации, в январе и феврале 2022 года, Украина закупила у страны около 530 беспилотников на сумму 904 тыс. долларов. До этого КНДР вообще не продавал дроны украинским покупателям, говорится в материале.

Уточняется, что объём китайско-украинской торговли с января по август уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил порядка 4,86 млрд долларов. За восемь месяцев экспорт из Китая на Украину уменьшился на 34%, до 1,67 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The New York Times со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников сообщила, что китайские компании в последние месяцы сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине из-за вступивших в силу в КНР новых правил по экспорту данной продукции. В материале говорится о том, что украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе.

В статье уточняется, что Пекин с 1 сентября ввёл экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с БПЛА, а также некоторых дронов. При этом отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно.

NYT также указывает, что ВСУ теряют порядка десяти тысяч беспилотников в месяц. На Украине опасаются, что новые правила поставок усугубят проблемы украинской цепи поставок перед началом зимы, сказано в публикации.