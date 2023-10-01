* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Концерты комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Казахстане, запланированные на 8 и 9 октября, отменены, сообщило 1 октября RT, со ссылкой на местные СМИ.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В частности, в Астане представители концертной площадки, где должен был выступать Галкин, заявили о ремонте коммуникаций, а в Алма-Ате организаторы сослались на аварийное состояние механики сцены.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Таллине без объяснения причин отменили концерт Галкина, который был запланирован на 15 сентября. Он отреагировал на отмену концерта и сказал, что польщён, так и не объяснив, по какой причине мероприятие было отменено. Однако заявил, что причины бывают разными.

Кроме того, общественники заподозрили Галкина в спонсировании ВСУ из-за организации его выступлений в Турции украинскими менеджерами. Предположительно, менеджеры, которых юморист назвал замечательными ребятами с Украины, могли направить часть полученных с концерта средств на поддержку ВСУ. Движение «Зов народа» потребовало проверить это, соответствующее обращение направили директору ФСБ России Александру Бортникову.