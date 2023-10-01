Варшава, 1 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Массовый марш, который организовала крупнейшая в Польше оппозиционная партия бывшего премьера Дональда Туска «Гражданская платформа», проходит в центре Варшавы. Трансляцию шествия партия ведёт на своих страницах в социальных сетях.

ТАСС/EPA/PAWEL SUPERNAK

Организаторы назвали своё шествие «маршем миллиона сердец». Оно проходит за две недели до очередных парламентских выборов в стране, которые назначены на 15 октября.

«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — заявил Туск, назвав марш «символом возрождения».

Организаторы марша рассчитывают на то, что шествие станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший глава Евросовета и один из лидеров польской оппозиции Дональд Туск заявил, что, если победу на предстоящих в октябре 2023 года парламентских выборах в Польше одержит ныне правящая партия «Право и справедливость», Польша может покинуть Евросоюз.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Одновременно будут проведены несколько референдумов, в частности о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.

Крупнейшая оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» в сентябре 2023 года пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По данным большинства социологических опросов, партия «Право и справедливость» займёт на выборах первое место, однако получит менее половины мест в парламенте и для формирования коалиции должна будет заручиться поддержкой других фракций.