Смоленск, 1 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Мэр Смоленска Александр Новиков 1 октября в своём Telegram-канале призвал жителей Смоленска без необходимости не покидать дома, а также воздержаться от загородных поездок на фоне попыток атак города и пригородных районов украинскими беспилотниками.

«Сегодня утром над Смоленском и пригородами силами ПВО и РЭБ были подавлены пять украинских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал он.

Также мэр города призвал жителей воздержаться от распространения фото — и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментировать работу российской ПВО.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении трёх беспилотников в Заднепровском районе Смоленска.

В Минобороны подтвердили, что аппараты были сбиты дежурными средствами ПВО. Позднее в российском военном ведомстве информировали об уничтожении ещё двух украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области.