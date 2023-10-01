Москва, 1 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО Вооружённых сил России пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили 1 октября в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что около 14:00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, несколько украинских беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области. Так, Минобороны проинформировало о том, что около 09:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА самолётного типа в небе над Смоленской областью.

Позже поступила информация об уничтожении ещё двух вражеских дронов. В общей сложности силы ПВО и РЭБ подавили пять украинских беспилотников самолётного типа над Смоленском и его пригородами.