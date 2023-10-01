Пятигорск, Ставропольский край, 1 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Руководители регионов представили итоги реализации проекта «Развитие походного туризма» в ходе Всероссийского туристического слёта «Больше, чем путешествие». Они обсудили результаты проекта за лето с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщили 1 октября ИА Регнум в пресс-службе Росмолодёжи.

Елена Афонина/ТАСС

В 22 пилотных регионах возрождается система походного туризма. Здесь обустраиваются существующие тропы, разрабатываются новые маршруты, проводятся походы. На майском слёте региональные команды представили предложения по развитию системы массового пешеходного туризма, теперь руководство регионов представило результаты работы.

По словам Кириенко, за полгода работы в пилотных регионах проложена 1 тыс. км пешеходных троп, подготовлено более 73 маршрутов. Воспитание, для которого путешествие служит одним из инструментов, реализуется в полной мере через личный пример.

«Что и делают губернаторы пилотных проектов, когда сами погружаются в пеший туризм. Только так можно добиться результатов», — подчеркнул Кириенко и отметил, что нужно «пройтись ногами» по России, чтобы любить её и соприкоснуться с родной природой.

Глава Мордовии Артём Здунов заявил, что в регионе организовано 39 туристических маршрутов, открыто 22 клуба и организации, подготовлено 30 инструкторов-проводников. Кроме того, создан проектный офис по развитию молодёжного туризма и проведена полная инвентаризация туристского снаряжения.

В Тамбовской области в продукты туроператоров включены пешеходные тропы протяженностью 135 км. Совместно с природным заповедником «Воронинский» реализуется знаковый для региона проект «Там, где красиво», рассказал глава региона Максим Егоров.

Большое внимание развитию пеших маршрутов и троп уделяет Красноярский край, здесь создана рабочая группа и соответствующий проектный офис по развитию молодёжного туризма, сообщил губернатор края Михаил Котюков.

В Челябинской области действует государственная программа по развитию природных троп до 2024 года. В регионе 142 тропы и маршрута общей протяжённостью свыше 1100 км. Разрозненные тропы объединяются в сеть, сообщил заместитель губернатора области Александр Богашов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что с начала года в регионе организовано 196 походов, в которых приняли участие больше 2 тыс. человек. По инициативе области принят первый в России региональный закон, который закрепляет понятия экорекреационного и аграрно-познавательного туризма. Флагманский проект региона по сохранению и использованию уникального природного потенциала территории — Центр экологического туризма с глэмпингом на озере Тосканка Art Village.

Всероссийский туристический слёт «Больше, чем путешествие» проходит в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября. На него приехали 600 детей и подростков и 400 путешественников, гидов-экскурсоводов, представителей отрасли, общественных организаций и региональных органов власти из 78 регионов России. В рамках слёта стартовала образовательная программа «Школа экскурсовода».

Программу «Больше, чем путешествие» реализует Росмолодёжь при поддержке «Движения Первых», общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году туротрасли понадобится не менее 400 тыс. новых сотрудников.