Москва, 1 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Пользователи «Госуслуг» с 1 октября могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию, в силу вступили соответствующие изменения в постановление правительства РФ о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, при двухфакторной аутентификации при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.

Вход с дополнительным способом подтверждения необходим для безопасного доступа к данным пользователей на сайтах, где нужна авторизация с логином и паролем от «Госуслуг».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты.

Так, с 1 декабря на сайтах, предполагающих регистрацию и аутентификацию пользователя, можно будет зарегистрироваться по номеру телефона, через портал «Госуслуги», с помощью единой биометрической системы, через электронную почту российских сервисов или с использованием идентификаторов на российских ресурсах.