Новосибирск, 1 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Девятилетний мальчик попал в больницу в Новосибирске после того, как его мобильный телефон загорелся во время зарядки. Об этом сообщили 1 октября в пресс-центре управления МЧС по Новосибирской области.

МЧС Новосибирской области

Школьник 2014 года рождения на ночь подключил телефон к зарядному устройству и оставил возле кровати. Когда устройство внезапно загорелось, пламя перекинулось на матрас.

Мальчик получил ожоги кисти и туловища первой и второй степени.

В ведомстве напомнили, что за последние месяцы в разных регионах произошло несколько подобных случаев. В Москве из-за воспламенившегося зарядного устройства вспыхнул пожар в многоэтажке. В Красноармейске в квартире 17-этажного дома вспыхнул заряжавшийся электросамокат, в результате пострадал хозяин квартиры.

А в Уфе загорелся оставленный на зарядке робот-пылесос. Жителей дома о ЧП предупредил автономный пожарный извещатель.

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