* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 1 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ 1 октября.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также были нанесены удары по живой силе и технике противника в районе Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества, отметил Конашенков. На этом направлении было уничтожено более 65 военнослужащих ВСУ, также были уничтожены и поражены шесть единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Накануне, 30 сентября, в Минобороны сообщали, что на краснолиманском направлении были отражены две атаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также шесть единиц техники, включая две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 октября официальный представитель Министерства обороны также проинформировал об отражении шести атак ВСУ в Запорожской области, пресечении действий двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на херсонском направлении, поражении ракетно-артиллерийского склада ВСУ в Николаевской области и отражении десяти атак противника на донецком направлении.