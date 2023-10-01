Москва, 1 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил 1 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Танк Т-80БВМ ВС России

По его словам, две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ были отражены в направлении населённых пунктов Работино и Вербовое.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Работино.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы России уничтожили две западные артиллерийские системы на запорожском направлении.

Президент России Владимир Путин в сентябре отмечал, что в ходе так называемого контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.