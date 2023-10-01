Москва, 1 октября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В районе Снегирёвки в Николаевской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщил 1 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также, по данным Минобороны, в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Кроме того, Минобороны сообщило о потере ВСУ станции радиоэлектронной разведки «Пластун» на донецком направлении. А в районе населённого пункта Никаноровка в ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Конашенков 1 октября проинформировал об отражении шести атак ВСУ в Запорожской области, пресечении действий двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на херсонском направлении и отражении десяти атак противника на донецком направлении.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ ранее показали, как успешно был разбит ударом ракетного комплекса «Искандер» пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области на Украине.