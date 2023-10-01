Москва, 1 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Десять атак противника отразили российские войска на донецком направлении за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 октября на брифинге.

Он уточнил, что атаки ВСУ и отрядов территориальной обороны Украины отражены у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки в ДНР. Атаковать позиции «Южной» группировки войск пытались бойцы 110-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны.

Силы киевского режима за сутки потеряли на этом направлении свыше 150 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ лишились двух танков, двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и станции радиоэлектронной разведки «Пластун».

Самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20, принадлежавшие ВСУ, были поражены в ходе контрбатарейной борьбы.

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