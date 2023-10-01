Москва, 1 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Азербайджан объявил в международный розыск экс-руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна и командующего карабахской армией Джалала Арутюняна. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/ЕРА/ТАСС Экс-президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян

По его словам, Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также экс-министр иностранных дел НКР Давид Бабаян были объявлены в международный розыск в связи с преступлениями, как считают в Баку, совершёнными в Карабахе.

«Один из них уже задержан, ведётся следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию», — пояснил он.

Генпрокурор Азербайджана отметил, что в международный розыск было объявлено свыше 300 человек из числа чиновников и командиров НКР. Он призвал их сдаться властям добровольно.

Как передавало ИА Регнум, генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-министра иностранных дел и бывшего помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна. По информации Генпрокуратуры, Бабаяну были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, его обвинили в том числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Баку 19–20 сентября провёл в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера», направленные на восстановление конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку и сообщили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

28 сентября МИД Азербайджана призвал армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Ранее Сабаильский суд города Баку избрал в отношении бывшего государственного министра (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Его обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. По информации Службы госбезопасности, Варданян был задержан 27 сентября за совершение противоправных действий, привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица с предъявлением ему обвинения.