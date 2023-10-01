Москва, 1 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что недостоверную информацию о его смерти распускают люди, которые намерены уничтожить Россию, он заверил, что абсолютно здоров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Люди, которые хотят уничтожить наше государство, религию, подбрасывают каждый раз новые идеи, и наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — рассказал Кадыров в интервью журналисту.

Глава Чечни не стал раскрывать информацию о том, какие вопросы обсуждались в закрытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 сентября. При этом он заявил, что у них состоялся «долгий душевный разговор», в ходе которого российский лидер его поддержал во всём.

Как передавало ИА Регнум, ранее в различных Telegram-каналах активно распространялись слухи о тяжёлой болезни Кадырова, а затем появилась неподтверждённая информация о том, что он якобы скончался. На фоне этих слухов глава Чечни опубликовал видеозапись своей прогулки. И посоветовал всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок.

Кадыров 20 сентября вновь прокомментировал слухи о своей болезни, которые появились после его визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Он пояснил, что посещал учреждение, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который находится там на лечении. Руководитель региона подчеркнул, что жив и здоров и не понимает ажиотажа вокруг этой темы.

В Кремле 28 сентября глава Чечни встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства положительно оценил личный вклад главы региона и его команды в динамичное развитие республики. Также Путин сообщил Кадырову, что командиры, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уверены в чеченских бойцах, и попросил передать им и их семьям наилучшие пожелания.