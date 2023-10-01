Красноярск, 1 октября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Один человек погиб, а двухлетняя девочка получила ранения в результате ДТП на улице Калинина в Красноярске, сообщает 1 октября местное издание «Мой Красноярск».

Кадр из видео

По предварительным данным ГИБДД, автомобиль Toyota двигался на красный свет и врезался в Nissan. За рулём Nissan находилась женщина, ранения получила её двухлетняя дочь. Очевидцы события помогли женщине вытащить ребёнка из автомобиля, девочка была госпитализирована.

Погибший был пассажиром Toyota. В публикации отмечается, что местные Telegram-каналы распространяют видео, на котором можно заметить лежащее на земле тело мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 сентября гражданка России погибла и ещё четверо россиян получили ранения в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Двое пострадавших граждан России после аварии были направлены в реанимацию. По данным турецких СМИ, всего в результате аварии с пассажирским автобусом погибли шесть человек и пострадали 35.

Также 30 сентября Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест предполагаемого виновника ДТП в центре столицы, на Большой Никитской улице, в результате которого получили ранения пять человек, в том числе две девочки 10 и 12 лет. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.