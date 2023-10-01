Джанкой, Крым, 1 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Около 13:00 1 октября была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с использованием оперативно-тактических ракет «Гром-2» на Крым, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Комплекс ПВО С-400 «Триумф» в Крыму

Средства противовоздушной обороны обнаружили две ракеты «Гром-2» и перехватили их в воздухе, обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района Крыма, отметили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщал, что над Джанкоем силами противовоздушной обороны была сбита ракета. Пострадавших в результате инцидента не было, отметил Аксёнов.

В конце сентября 2023 года ВСУ осуществили несколько атак на Крым с использованием ракет и беспилотников. В результате одной из этих атак было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе.

По данным европейского мониторингового сервиса ItaMilRadar, за день до удара по Севастополю в западной части Чёрного моря была отмечена активная деятельность разведывательной авиации НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Киев готовил удар по Севастополю с подачи американских и британских спецслужб и планировал атаку с использованием данных западной разведки.

Ракетную атаку Украины на Севастополь, которую координировали Великобритания и США, нужно расценивать как военный вызов России, и ответить англосаксам на этот вызов нужно «сверхсурово», заявлял постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Военный лётчик, ветеран боевых действий, комментируя для ИА Регнум ситуацию на условиях анонимности, отмечал, что используемое ВС РФ активное маневрирование дронов и ракет позволяет поражать не только конкретные объекты противника, но и выводить из строя его комплексы ПВО и самолёты, в том числе носители крылатых ракет, используемые для атак по Крыму.