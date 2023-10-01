Донецк, 1 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Подготовка ВСУ британскими инструкторами на Украине, если и будет организована, не принесёт результатов, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Никакого прорыва здесь не будет. Дело в том, что любая боевая операция украинских ВСУ не проводится без участия или руководства стран НАТО и их специалистов, то есть это не новость», — сказал он «РИА Новости».

Также Гагин отметил, что само обучение не принесёт результатов — большие потери ВСУ при несостоявшемся контрнаступлении уже показали уровень такой подготовки.

«Даже медведя можно научить ездить на мотоцикле или на велосипеде, мы часто это видим в цирке, но вот украинские военнослужащие совершенно не обучаемы», — заключил советник главы ДНР.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса написала, что Великобритания впервые отправит своих военных для размещения на Украине.

Запад близок к исчерпанию своих ресурсов, поэтому и требует от Украины идти вперёд. Если средства, затраченные на наступление ВСУ, не окупятся, НАТО может пересмотреть подход к конфликту, считает военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.