Москва, 1 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Дачники в ряде случаев могут не платить налог на баню, сарай или туалет, расположенные на их участке. Об этом депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил 1 октября «РИА Новости».

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Он пояснил, что собственник земельного участка должен платить налог за сооружения, относящиеся к хозяйственным постройкам. Это постройки с прочным фундаментом, неразрывно связывающим их с землёй. Они отличаются от сооружений, которые можно легко перенести.

«Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — сообщил Гаврилов.

Депутат рассказал и о разъяснениях Росреестра на этот счёт. В ведомстве полагают, что граждане должны зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства те сооружения на своём участке, которые имеют фундамент и другие соответствующие признаки. В дальнейшем дачникам следует платить налог за владение таким недвижимым имуществом.

Он пояснил, что информация из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого занимается Росреестр, передаётся в налоговые органы. При этом в статье 407 Налогового кодекса говорится, что можно не платить налог на одну хозпостройку на личном участке, если её площадь не превышает 50 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что для «процветания бывших садовых территорий» в составе населённых пунктов их владельцам придётся потрудиться. В первую очередь для того, чтобы претендовать на получение различных муниципальных благ, потребуется изменить генеральный план поселения и поменять вид разрешенного использования земельного участка. Затем нужно будет решить ещё ряд вопросов, в том числе о свободе доступа на территорию бывшего СНТ.

В мае Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об освобождении семей с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земли и хозяйственных построек на ней. От налога семью освободят в случае, если полученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.