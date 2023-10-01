В Крыму над Джанкоем силы ПВО сбили ракету
Аксёнов: в Крыму над Джанкоем силы ПВО сбили ракету
Симферополь, 1 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Крыму над Джанкоем силами противовоздушной обороны была сбита ракета, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
Максим Шипенков/ТАСС
«Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета», — написал он, добавив, что осколками были повреждены складские помещения.
Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших нет. На месте находится глава администрации города Игорь Ивин, он лично докладывает по ситуации.
Аксёнов попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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