Симферополь, 1 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Крыму над Джанкоем силами противовоздушной обороны была сбита ракета, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Максим Шипенков/ТАСС

«Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета», — написал он, добавив, что осколками были повреждены складские помещения.

Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших нет. На месте находится глава администрации города Игорь Ивин, он лично докладывает по ситуации.

Аксёнов попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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