Российские военные показали кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в ДНР
Российские военные показали кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ у Северска
Москва, 1 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Минобороны России на своём Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Артиллеристы «Южной» группировки войск точными ударами уничтожают личный состав и опорные пункты ВСУ у Северска», — говорится в подписи к видео.
В российском военном ведомстве добавили, что операторы БПЛА осуществляли разведку целей, корректировку и контроль точности огня.
Также 1 октября были обнародованы кадры уничтожения танка и личного состава ВСУ около Клещеевки. На кадрах виден горящий танк ВСУ, пламя и чёрный дым взвиваются в небо.
Кроме того, Минобороны показало также кадры работы лётчиков. Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции.
Отмечается, что во время выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Во время очередного вылета лётчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолёт противника.