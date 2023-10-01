Берн, 1 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Германия должна чувствовать себя виноватой из-за оказания военной помощи Киеву, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Подбитый танк Leopard 2

«Горькая правда заключается в том, что Германия так полностью и не избавилась от своего нацистского прошлого», — сказал он в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche.

По его словам, если бы Берлин это сделал, власти Германии не стремились бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских.

«Германии нужно сейчас опустить свою голову вниз, испытав позор, и сказать: нет, мы не будем этого делать», — добавил Риттер.

В случае эскалации конфликта Германия даже не сможет мобилизовать армию, поскольку от неё ничего не осталось, заключил бывший разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что немецкие ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее. По её словам, международное право якобы разрешает Киеву «нападать на военные цели и на территории» России, «совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет».

Возможные поставки государствами Запада более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.