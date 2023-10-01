Берлин, 1 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Германия так и не смогла полностью избавиться от своего нацистского прошлого, именно поэтому власти этой страны стремятся снова, как 80 лет назад, увидеть свои танки на поле боя против русских, заявил 1 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Германия так полностью и не избавилась от своего нацистского прошлого. Если бы она это сделала, правительство Германии не стремилось бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских. Германии нужно сейчас опустить голову, испытывая позор, и сказать: «Нет, мы не будем этого делать», — сказал Риттер в интервью изданию Die Weltwoche.

Действия властей Германии могут привести к эскалации конфликта и непосредственному втягиванию в него ФРГ, при этом мобилизовать свою армию Германия не сможет — от этой армии «уже ничего не осталось», добавил Риттер.

Ранее власти Германии начали поставки на Украину танков Leopard. Первые 10 танков уже поставлены. Всего предполагается передать 100 единиц этой техники. При этом речь идёт о списанных танках: глава немецкого военно-политического общества Ральф Тиле отмечал, что фактически они являются «металлоломом».

30 сентября глава комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала передавать ВСУ ракеты Taurus и отметила, что удары этими ракетами по территории РФ будут соответствовать международному праву и не будут означать втягивания Германии в военные действия.

Если Германия будет направлять ВСУ ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, то удары ВС РФ по заводам в Германии, где эти ракеты производят, тем более будут соответствовать международному праву, заявил в свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.