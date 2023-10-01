Воронеж, 1 октября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Жительницу Ростова-на-Дону, пропавшую в лесу под Воронежем во время похода за грибами, нашли мёртвой. Об этом сообщил 1 октября руководитель поисково-спасательного отряда «Черноземье» Борис Неупокоев.

Александр Кряжев/РИА Новости

21 сентября 70-летняя Елена Б. и её подруга отправились в туристическую поездку, о которой узнали из объявления в социальных сетях. На следующий день примерно в 15:00 их отвезли в лес на Кожевенном кордоне.

Людей оставили в незнакомом лесу без связи и карт местности всего за полтора часа до наступления темноты. Их разделили на пары для прогулки и сбора грибов. Спустя какое-то время подруга заметила, что Елена пропала, она вернулась и сообщила об этом, рассказал Неупокоев изданию «МОЁ!».

Искать пропавшую ростовчанку мешало то, что Кожевенный кордон находится вблизи аэропорта. В этом районе затруднена работа беспилотников, GPS-трекеров и устройств связи.

Поисковики рассказали, что постоянно выходили к болотам или водоёмам, из-за чего едва не заблудились сами. Вероятно, женщина в подобной ситуации запаниковала и погибла в трясине.

Пока неизвестно, понесут ли какую-либо ответственность организаторы «грибной охоты». Сын погибшей рассказал, что не знает, куда делись сотрудники турфирмы, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сахалинской области погибла 64-летняя женщина, отправившаяся за брусникой. Она заблудилась и не смогла выйти из леса.

Жительница Нижегородской области провела в лесу пять дней. Она заблудилась, когда искала грибы. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, поэтому не могла связаться с родственниками.