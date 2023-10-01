Москва, 1 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления ВСУ, который был согласован лидером киевского режима Владимиром Зеленским на Западе. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Депутат обратил внимание, что это является обычной профанацией и попыткой Зеленского удержаться у власти, поскольку больше его ничего не волнует.

«Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», — приводит агентство его слова.

Шеремет отметил, что Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государству.

«Русское оружие сделает своё дело и уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российский суверенитет и российскую землю», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции. Вероятные сроки проведения операции на херсонском и запорожском направлениях определены на начало октября.

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев заявил, что новый план контрнаступления, согласованный Зеленским на Западе, является заведомо провальным. По его словам, Зеленский теряет власть, растёт недовольство, в первую очередь его кураторов, которые инвестировали в него деньги.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва посредством специальной военной операции пытается прекратить войну, которую противник ведёт на протяжении девяти лет. Глава государства напомнил, в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на жителей региона.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также ранее отметил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отмечал эксперт. По его мнению, у лидеров киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование.