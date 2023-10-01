Москва, 1 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщил 1 октября телеканал «Россия 1».

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Кроме того, президент проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза России.

Клуб «Валдай» основали в 2004 году, назвав его по месту первой конференции в Великом Новгороде, неподалёку от озера Валдай. С 2014 года клуб начал формировать глобальную интеллектуальную повестку и обсуждать мировые политические и социальные проблемы.

Ежегодно «Валдай» проводит региональные конференции (Азиатскую, Ближневосточную, Европейскую, Центральноазиатскую), сессии клуба в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума и Недели российского бизнеса.

В деятельности клуба за эти годы поучаствовали более тысячи представителей из 85 стран мира. XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября.

Предыдущая конференция прошла в Москве 27 октября. Тема заседания в 2022 году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Путин выступил с большой программной речью по теме форума, ответил на многочисленные вопросы модератора дискуссии и участников Валдайского клуба.