Москва, 1 октября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Власти Никарагуа осуждают биологический терроризм США, направленный против России, заявил 1 октября председатель комиссии по вопросам мира, обороны, внутренней политики и правам человека Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Филиберто Хасинто Родригес Лопес в рамках конференции «РФ — Латинская Америка».

Петр Ковалев/ТАСС

Он сообщил, что республика недавно приняла две важные декларации, которые осуждают поставки вооружения властями Соединённых Штатов на Украину. «И осуждаем биологический терроризм, направляемый США против Российской Федерации», — сказал он.

Также парламентарий рассказал, что Никарагуа заключила с Россией договоры, касающиеся сфер повышения квалификации служащих африканской республики, оборота наркотиков и психотропных веществ, а также использования космического пространства в мирных целях.

«Мы всегда празднуем дни дружбы между Никарагуанской Республикой и Российской Федерацией. Также были подписаны законодательные акты в сфере безопасности средств массовой информации», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в августе заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов.

По его словам, западные биолаборатории, действующие на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах, угрожают не только безопасности региона, но и всего мира. Активность специалистов из США на пространстве СНГ возросла после того, как ряд проектов на Украине пришлось им свернуть, добавил Швецов.

16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал о получении Москвой новых документов, позволяющих расширить украинское военно-биологическое досье. Список дополнили представители государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ.