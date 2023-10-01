Никосия, 1 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В центре столицы Кипра Никосии 30 сентября массово отпраздновали День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в Россотрудничестве.

Кадр из видео

Акция прошла у здания Российского центра науки и культуры в Никосии. На улице вдоль здания была размещена экспозиция, посвященная воссоединению четырёх регионов с РФ.

«Все пространство перед Российским центром науки и культуры также наполнилось флагами России и Кипра, звучанием патриотических песен. Киприоты держали лозунги на греческом языке: «Нет — эскалации, да — переговорам!», «Нет НАТО — нет войны» и другие», — рассказали в Россотрудничестве.

Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков поздравил участников акции с праздником, в ходе мероприятия также выступили живущие на Кипре выходцы из вернувшихся в состав России регионов и один из учредителей Международного движения русофилов Микис Филаниотис, отметили в Россотрудничестве.

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«Кипр понёс огромный ущерб от незаконных санкций, введенных США и ЕС против России, особенно в сфере туризма и услуг. Мы должны восстановить прямое авиасообщение с Россией. Нам нельзя, как овцам, следовать санкциям, введенным Западом», — сказал Филаниотис в своём выступлении.

Договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

Регионы вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Поздравляя сограждан с Днём воссоединения, президент отметил, что решение жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о возвращении в состав России было выстраданным, осознанным, долгожданным и подлинно народным.