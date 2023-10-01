Киев, 1 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину, планируется проведение встреч с руководством страны для обсуждения программы финансирования. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time, ссылаясь на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

Иван Шилов ИА Регнум Киев

Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены перспективные мероприятия и вызовы в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ.

Уточняется, что в случае успешных переговоров Киев может рассчитывать на получение третьего транша кредита МВФ в размере порядка $900 млн до конца года.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Ярослав Железняк 6 августа сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров $60 млрд в виде грантов и кредитов. При этом на США пришлось $20,43 млрд, а на ЕС и МВФ, соответственно, $19,39 млрд и $6,29 млрд.

С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Киев получил от Вашингтона $21,7 млрд в качестве финансовой помощи.

Глава минфина Украины заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. По его словам, Киев надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года ещё 3,3 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова на фоне принятия закона о временном бюджете Соединённых Штатов, которым не подразумевается выделение средств Киеву, заявила, что ранее одобренным Вашингтоном поставкам оружия и оборудования ВСУ «ничего не угрожает».

Президент России Владимир Путин ранее указал на то, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Путин заявлял также, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

Российский лидер заявил, что Москва посредством специальной военной операции пытается прекратить войну, которую противник ведёт на протяжении девяти лет. Глава государства напомнил, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на жителей региона.