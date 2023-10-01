Москва, 1 октября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. В странах Североатлантического альянса растёт число «руководящих идиотов», заявил 1 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт», — написал он в Telegram-канале.

В качестве примера Медведев привёл главу минобороны Великобритании Гранта Шэппса за его решение перенести курсы подготовки украинских военных на территорию Украины.

«То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться», — пояснил он.

При этом зампред Совбеза уточнил, что они будут уничтожаться не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты.

Другим примером Медведев назвал председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая ранее потребовала поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов ВСУ по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от него исконно русских территорий.

30 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к Москве вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отметил эксперт. У киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование, подчеркнул Джонсон.