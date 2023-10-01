Брянск, 1 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 1 октября обстреляли село Любечане в Брянской области, несколько жилых домов и административных зданий получили повреждения, сообщил глава региона Александр Богомаз.

РИА Новости/ Сергей Аверин

«ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте происшествия, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум ранее, накануне, 30 сентября, ВСУ также совершили ряд атак на Брянскую область. Город Трубчевск был атакован с помощью беспилотников, один человек получил лёгкое ранение, также были повреждены остекление и кровля административного здания. Кроме того, украинская армия обстреляла село Горожанка, повреждения получили три жилых дома. В ночь на 30 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ в брянском посёлке Погар было нарушено энергоснабжение.

1 октября ВСУ атаковали и другие регионы России. Над территорией Смоленской области были перехвачены несколько беспилотников. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили в общей сложности пять украинских БПЛА самолётного типа над Смоленском и его пригородами. Также подвергся обстрелу район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Три человека получили осколочные ранения, один пострадавший был госпитализирован.