Вашингтон, 1 октября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Посол Украины в США Оксана Маркарова на фоне принятия закона о временном бюджете Соединённых Штатов, которым не подразумевается выделение средств Киеву, заявила, что ранее одобренным Вашингтоном поставкам оружия и оборудования ВСУ «ничего не угрожает». Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома Джозеф Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства США сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает средства на военные нужды киевского режима.

Власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины.

Полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон заявил, что прекращение США военной и финансовой помощи Киеву будет иметь для Украины разрушительные последствия. Он отметил, что это будет катастрофа, причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую оказывают США.

Президент России Владимир Путин ранее указал на то, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Путин заявлял также, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.