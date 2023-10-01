Москва, 1 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Российские банки с 1 октября больше не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России. Это решение было принято советом директоров в марте 2023 года.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Теперь кредитные организации обязаны использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах. ЦБ уточнял, что информацию по таким операциям необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В ЦБ отметили, что это требование не распространяется на случаи осуществления кредитными организациями трансграничного перевода денежных средств, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платёжной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

В Банке России отмечали, что это решение позволит обеспечить надежность и бесперебойность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.

Как предавало ИА Регнум, после начала спецоперации России на Украине Евросоюз отключил от системы SWIFT ряд российский банков, в частности Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия», «Открытие» и др.

В 2022 году к российскому аналогу системы SWIFT — СПФС — подключились 130 банков и компаний, число пользователей составило 462 организации. При этом среди них 106 нерезидентов из более чем 10 государства, из которых более половины подключились именно в 2022 году.