Минобороны показало кадры уничтожения танка и военных ВСУ около Клещеевки
Москва, 1 октября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Минобороны России обнародовало кадры уничтожения танка и личного состава ВСУ около Клещеевки. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Артиллеристы Южной группировки войск точным ударом уничтожили танк и боевиков ВСУ у Клещеевки», — говорится в комментарии к видео.
На кадрах виден горящий танк ВСУ, пламя и чёрный дым взвиваются в небо.
Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ.
Минобороны показало также кадры работы лётчиков. Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что во время выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Во время очередного вылета лётчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолёт противника.