Таллин, 1 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Власти Эстонии закупят у Соединённых Штатов ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками РСЗО HIMARS, сообщает 1 октября портал государственного телерадиовещания ERR.

AFLO/Global Look Press РСЗО HIMARS

«Наряду с ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Эстония закупит у США и ракеты большой дальности ATACMS», — передаёт портал.

Отмечается, что Таллин подписал соглашение с Вашингтоном на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре 2022 года.

Сейчас же стало известно, что в боекомплект также входят ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер эстонской партии Koos («Вместе») Олег Иванов в интервью изданию Baltnews заявил, что России нужно быть готовой к провокации со стороны Эстонии из-за строительства баз НАТО под Санкт-Петербургом.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум высказал мнение, что попытка спровоцировать очередной конфликт возле российских границ — это желание США, которому пока слепо подчиняются Эстония и её руководство.