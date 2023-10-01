Анкара, 1 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Турецкий парламент возобновит свою работу 1 октября, несмотря на произошедший в Анкаре теракт, заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч в соцсети X (бышая Twitter).

Денис Соловых/ТАСС Полиция у здания МВД в Анкаре после теракта

Парламент республики, по плану, 1 октября должен возобновить работу после летних каникул. «Даже речи не может быть о том, чтобы перенести», — написал он.

На открытии планируется вступление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как предавало ИА Регнум, утром 1 октября около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай, прогремел взрыв.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что два террориста совершили теракт, один из нападавших подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки получили лёгкие ранения двое сотрудников полиции.

Накануне, 29 сентября, взрыв прогремел в пакистанской провинции Белуджистан в городе Мастунге. В ходе процессии по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммеда около мечети взорвалась машина полицейского. Местные СМИ не исключали, что привёл в действие взрывное устройство террорист-смертник. По последней информации, жертвами теракта стали 52 человека, более 50 пострадали.