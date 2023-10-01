Берлин, 1 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Российское командование глубоко продумало оборону, поэтому никаких успехов у контрнаступления ВСУ нет. Об этом генерал в отставке Райнхард Вольски заявил 1 октября в эфире немецкого телеканала Welt.

РИА Новости

Он подчеркнул, что силам киевского режима очень сложно прорвать хорошо подготовленную оборону в условиях «крайне запоздалой поддержки» со стороны Запада. Они несут большие потери.

«Это очень трудное и очень жертвенное дело для украинских сил», — оценил Вольски ситуацию в зоне СВО.

Российские военные соорудили на запорожском направлении крепкие полевые рубежи, добавил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, с начала июня ВСУ пытаются наступать на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях. Украинское командование бросает в бой подразделения, подготовленные и вооружённые странами НАТО. Президент России Владимир Путин заявлял, что значимых успехов у украинской армии ни на одном из участков нет. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что только за сентябрь ВСУ потеряли более 17 тыс. бойцов и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.