Москва, 1 октября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Запад оказывает давление на государства Латинской Америки из-за их отказа поставлять оружие Киеву, но позиция стран этого континента по данному вопросу принципиальна. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Безусловно, есть давление на этот счёт, прежде всего в том, что касается видов вооружения российского или советского производства, которые имеются у наших латиноамериканских партнёров, и иных видов», — приводит ТАСС слова дипломата.

Щетинин также обратил внимание на то, что, несмотря на давление, позиция государств Латинской Америки является очень чёткой. Она состоит в том, что поставки вооружений в зону конфликта приведут только к осложнению ситуации, разрастанию конфликта, против которого латиноамериканцы выступают принципиально, уточнил дипломат.

Он отметил, что Латинская Америка в этом не участвует и эта ситуация на настоящий момент совершенно чётко и однозначно сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что Латинская Америка проводит независимую политику, ей будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике. По его словам, сегодня страны Латинской Америки проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, которые основываются на равноправии, справедливости и уважении международного права.

Ранее Путин заявил, что Россия и страны Латинской Америки во многом одинаково смотрят на международные отношения и стремятся к многополярному мироустройству.

Приезд латиноамериканских делегаций в Россию говорит о желании региона сотрудничать с РФ, отметил глава государства.