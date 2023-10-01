Москва, 1 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сухопутных войск. Видео поздравления опубликовало Министерство обороны в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков

«Уважаемые однополчане! Дорогие ветераны! 1 октября в Вооруженных силах Российской Федерации мы с вами ежегодно отмечаем День Сухопутных войск. Многие из наших боевых товарищей встречают эту памятную дату на передовой, самоотверженно освобождая мир от коричневой чумы так же, как это делали в суровые годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды», — сказал Салюков в видеообращении.

Генерал добавил, что в эти дни как никогда подтверждаются слова, что «пока в ходе боя на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается освобожденной от врага».

«Воины-сухопутчики вместе с приданными родами войск шаг за шагом выбивают землю из-под ног у приспешников фашизма и международного терроризма», — подчеркнул главнокомандующий Сухопутными войсками.

В ходе проведения спецоперации военнослужащие общевойсковых соединений и воинских частей с максимальной самоотдачей выполняют поставленные перед ними ответственные задачи, с честью действуют в самых непростых боевых и погодных условиях. Тысячи солдат и офицеров Сухопутных войск за мужество и героизм удостоены высоких государственных наград.

«Особо хочу отметить, что в их число входят наши боевые товарищи, призванные по мобилизации, а также добровольцы, принявшие по-настоящему ответственное решение — защитить от врага свою страну, своих родных и близких», — сказал офицер.

Он также поздравил профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений и военных учебных центров, благодаря которому формируется новое поколение грамотных и верных своему делу воинов Сухопутных войск.

Салюков выразил благодарность коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Создаваемые российскими прославленными мастерами-оружейниками передовые образцы вооружения и военной техники позволяют Сухопутным войскам уверенно выполнять поставленные перед ними задачи.

«Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам Сухопутных войск, которые в это сложное время не остаются в стороне и продолжают свое беззаветное служение Отчизне, являясь примером для нынешнего поколения военнослужащих», — поблагодарил ветеранов военный.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав с Днём Сухопутных войск.

Глава государства отметил, что сегодня эти патриотические, ратные традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск РФ. Мужество и доблесть солдат и командиров, их преданность долгу и отечеству ярко проявились в ходе проведения спецоперации, указал российский лидер.

Военнослужащим подразделений Западного военного округа в преддверии Дня Сухопутных войск вручили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. Медали «За храбрость» вручал российским военным на передовой заместитель командующего группировкой войск «Запад» по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.