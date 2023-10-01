Баку, 1 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Члены миссии Организации Объединённых Наций впервые за 30 лет приехали в Нагорный Карабах, сообщает азербайджанское агентство APA.

Максим Григорьев/ТАСС Степанакерт

«Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены миссии проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран-Ханкенди. В неё входят представители разных агентств ООН.

Уточняется, что последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя.

Спустя сутки после начала операции при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.