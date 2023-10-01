Смоленск, 1 октября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Ещё два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области. Сообщение об этом опубликовано 1 октября в Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Вражеские БПЛА самолётного типа перехвачены дежурными средствами ПВО около 10:00 по московскому времени. Таким образом пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ, добавили в ведомстве.

В общей сложности силы ПВО и РЭБ подавили пять украинских беспилотников самолётного типа над Смоленском и его пригородами, написал губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью дронов. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Анохин заявил об уничтожении трёх беспилотников в Заднепровском районе Смоленска. В Минобороны подтвердили, что аппараты были сбиты дежурными средствами ПВО.